Иллюстрационное фото

Суд признал мужчину из Краматорска виновным в государственной измене. Оказалось, что он передавал данные о местонахождении позиций ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2022 года мужчина с помощью мессенджеров пересылал скриншоты карты с отметками расположения позиций ВСУ возле Краматорска и Дружковки. Речь идет о тех позициях, которые имели на вооружении ракетные системы HIMARS. Затем его собеседник пересылал эти сообщения другому пользователю.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что просто общался с братом, живущим в РФ и работающим строителем. Он назвал дело сфабрикованным. Однако суд проанализировал переписку. В частности, обвиняемый хвастался другим людям, что они с братом "причастны к уничтожению HIMARS".

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.