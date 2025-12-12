12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 11:54

Понад 300 тис. грн за добу: полтавці зібрали кошти на захист ветерана після сутички з поліцією

12 грудня 2025, 11:54
Фото: соцмережі
Менш ніж за добу полтавці зібрали 311 тис. грн на захист ветерана у справі про інцидент із поліцейськими, який стався на вулиці Сковороди в Полтаві

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Подія сталася 5 грудня. За версією слідства, 31-річний чоловік навмисно спустив свого собаку – стаффордширського тер'єра Амура – на двох поліцейських офіцерів громади під час перевірки військово-облікових документів.

У матеріалах справи зазначено, що поліцейські отримали множинні укуси та забої.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 345 ККУ – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У свідченнях очевидців події версії розходяться: одні кажуть, що конфлікт виник після вимоги показати документи, інші – що чоловік сам підійшов до правоохоронців та почав поводитися агресивно. Також у матеріалах суду вказано, що він мав при собі травматичний пістолет Форт-12Р.

7 грудня суд обрав Костянтину запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом. Собаку вилучили та передали до міської ветлікарні, однак після перевірки документів і щеплень тварину повернули власнику.

11 грудня ветеран оприлюднив відеозвернення, у якому попросив підтримки та допомоги з оплатою юридичного захисту.

"Я прошу адекватного ставлення до українців, які воювали… Зараз коїться свавілля. Мені потрібна підтримка і допомога адвокатів", – сказав він.

Збір коштів організувала Олександра Остапущенко. Вона повідомила про його закриття після того, як сума сягнула понад 300 тисяч гривень, та додала, що подальший захист залежатиме від роботи адвокатів.

Нагадаємо, одеські громадські активісти заявили, що військовослужбовці місцевого ТЦК нібито побили звільненого з полону бійця 36 окремої бригади морської піхоти Романа Покидька. Інцидент стався 4 грудня на вулиці Семена Палія. Розпочато службове розслідування.

12 грудня 2025
