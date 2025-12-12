Фото: соцмережі

Менш ніж за добу полтавці зібрали 311 тис. грн на захист ветерана у справі про інцидент із поліцейськими, який стався на вулиці Сковороди в Полтаві

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Подія сталася 5 грудня. За версією слідства, 31-річний чоловік навмисно спустив свого собаку – стаффордширського тер'єра Амура – на двох поліцейських офіцерів громади під час перевірки військово-облікових документів.

У матеріалах справи зазначено, що поліцейські отримали множинні укуси та забої.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 345 ККУ – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У свідченнях очевидців події версії розходяться: одні кажуть, що конфлікт виник після вимоги показати документи, інші – що чоловік сам підійшов до правоохоронців та почав поводитися агресивно. Також у матеріалах суду вказано, що він мав при собі травматичний пістолет Форт-12Р.

7 грудня суд обрав Костянтину запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом. Собаку вилучили та передали до міської ветлікарні, однак після перевірки документів і щеплень тварину повернули власнику.

11 грудня ветеран оприлюднив відеозвернення, у якому попросив підтримки та допомоги з оплатою юридичного захисту.

"Я прошу адекватного ставлення до українців, які воювали… Зараз коїться свавілля. Мені потрібна підтримка і допомога адвокатів", – сказав він.

Збір коштів організувала Олександра Остапущенко. Вона повідомила про його закриття після того, як сума сягнула понад 300 тисяч гривень, та додала, що подальший захист залежатиме від роботи адвокатів.

