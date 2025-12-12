Со следующего учебного года все ученики будут обеспечены бесплатными горячими обедами

иллюстративное фото: из открытых источников

С 1 сентября 2026 года все ученики 1-11 классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами

Об этом сообщили в Минобразования в ответ на информационный запрос RegioNews.

Бесплатные обеды предусмотрены только для учеников 1-4 классов и льготных категорий (сироты, дети из малообеспеченных семей), а также 5-11 классы только на прифронтовых территориях.Денежные средства на это предусмотрены в государственном бюджете. Теперь программа расширяется, чтобы обеспечить питание для всех.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине планируется расширить программу бесплатного школьного питания на всех учащихся с 1 по 11 класс. Нововведения анонсировали на конференции "Августа 2025: образование для меняющегося мира".