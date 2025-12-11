Кременчуг под массированным ударом: десятки дронов и ракеты били по энергообъектам

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает RegioNews.

По данным OSINT-канала monitoring, в воздухе зафиксировали десятки дронов типа "Герань-2" и по меньшей мере три баллистических ракеты 9М723 "Искандер-М".

Основной удар принял на себя Кременчуг – именно сюда была направлена самая большая часть ночной атаки. Российские войска традиционно целились в объекты энергетической инфраструктуры.

О последствиях обстрела и возможных разрушениях позже сообщит областная военная администрация.

Напомним, минувшей ночью враг атаковал Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды". Было зафиксировано попадание 29 ударных дронов на 7 локациях.