Известный украинский певец стал жертвой мошенников
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
На Харьковщине в результате пожара погибли три человека

Фото: ГСЧС
Пожар возник в четверг, 11 декабря, в семь утра в городе Барвенково Изюмского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В частном доме в одной из комнат горели домашние вещи на площади около 7 кв. м. Во время разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили тела троих погибших.

Огнеборцы ликвидировали пожар. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, 7 декабря в Киевской области горел жилой дом. Погиб 84-летний мужчина. Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

