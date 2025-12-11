Фото: ГСЧС

Пожар возник в четверг, 11 декабря, в семь утра в городе Барвенково Изюмского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В частном доме в одной из комнат горели домашние вещи на площади около 7 кв. м. Во время разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили тела троих погибших.

Огнеборцы ликвидировали пожар. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, 7 декабря в Киевской области горел жилой дом. Погиб 84-летний мужчина. Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.