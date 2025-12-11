11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 14:20

Россияне сбросили КАБ на магазин на Сумщине: двое погибших и двое пострадавших

11 декабря 2025, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В четверг, 11 декабря, россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревском громаде

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Удар пришелся именно в момент, когда внутри были люди", – отметил чиновник.

К сожалению, погибли два человека: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.

Пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война обстрелы погибшие пострадавшие
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Киеве подорвались два человека
11 декабря 2025, 15:49
Молодая актриса из сериала "Поймать Кайдаша" объявила об окончании карьеры
11 декабря 2025, 14:50
На Прикарпатье ликвидировали пожар в мебельном цехе
11 декабря 2025, 14:36
Вернуться с СОЧ можно будет только в штурмовики
11 декабря 2025, 14:15
В Сумской области судили женщину, которая прикрывала друга-предателя, работающего на РФ
11 декабря 2025, 14:05
На Харьковщине в результате пожара погибли три человека
11 декабря 2025, 13:48
В Запорожской области оккупанты, переодевшись в гражданское, пытались попасть в тыл Сил обороны
11 декабря 2025, 13:48
Как Харьков защищал наличные: секретные банковские инструкции первых дней войны
11 декабря 2025, 13:41
В США представили обновленный "мирный план" для Украины
11 декабря 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »