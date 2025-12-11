Россияне сбросили КАБ на магазин на Сумщине: двое погибших и двое пострадавших

Фото: ГСЧС

В четверг, 11 декабря, россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревском громаде

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Удар пришелся именно в момент, когда внутри были люди", – отметил чиновник.

К сожалению, погибли два человека: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.

Пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.