РФ в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины
Во вторник, 9 декабря враг совершил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.
Как отмечается, под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение населения.
К счастью, среди работников пострадавших нет. В то же время есть разрушения на объектах.
"На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к возобновлению работы поврежденных объектов", - добавили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 9 декабря враг атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".
