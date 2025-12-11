11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 14:50

Молодая актриса из сериала "Поймать Кайдаша" объявила об окончании карьеры

11 декабря 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
Фото: Instagram
Читайте також
українською мовою

Украинская актриса Дарья Федина, известная по роли Мелашки в сериале "Поймать Кайдаша", объявила о завершении своей актерской карьеры

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

24-летняя артистка уволилась из Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой. Федина объяснила, что хочет взять паузу от театра и актерства.

"Мне нужно немного отдохнуть. Сейчас я не беру проектов. Я должен еще закончить один в театре Заньковецкой, но потом - все. Я хочу поискать себя в другой сфере, где буду чувствовать, что приношу больше пользы", – сказала она.

Актриса уточнила, что новая деятельность не обязательно предусматривает непосредственную службу в армии, однако ее приоритет – работа, которая будет помогать Силам обороны Украины.

"Потому что люди сразу думают, что когда ты идешь с какой-то работы, то уже штурмуешь какую-то посадку в Донецкой области. Это смешно. Есть очень много разной работы, она не обязательно в армии. А даже в армии есть профессии, которые не означают, что ты будешь сидеть в окопе", – подчеркнула Федина.

Актриса планирует завершить текущий театральный проект и полностью сконцентрироваться на новой сфере деятельности.

Напомним, украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ. 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
актриса завершение карьеры Дарья Федина театр кино Силы оборони
"Организм дал сбой": актриса Антонина Хижняк заболела
29 ноября 2025, 18:20
Актриса Екатерина Кузнецова откровенно рассказала о романах на съемочных площадках
07 октября 2025, 23:00
"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино
23 сентября 2025, 02:00
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Киеве подорвались два человека
11 декабря 2025, 15:49
На Прикарпатье ликвидировали пожар в мебельном цехе
11 декабря 2025, 14:36
Россияне сбросили КАБ на магазин на Сумщине: двое погибших и двое пострадавших
11 декабря 2025, 14:20
Вернуться с СОЧ можно будет только в штурмовики
11 декабря 2025, 14:15
В Сумской области судили женщину, которая прикрывала друга-предателя, работающего на РФ
11 декабря 2025, 14:05
На Харьковщине в результате пожара погибли три человека
11 декабря 2025, 13:48
В Запорожской области оккупанты, переодевшись в гражданское, пытались попасть в тыл Сил обороны
11 декабря 2025, 13:48
Как Харьков защищал наличные: секретные банковские инструкции первых дней войны
11 декабря 2025, 13:41
В США представили обновленный "мирный план" для Украины
11 декабря 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »