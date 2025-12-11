Молодая актриса из сериала "Поймать Кайдаша" объявила об окончании карьеры

Фото: Instagram

Украинская актриса Дарья Федина, известная по роли Мелашки в сериале "Поймать Кайдаша", объявила о завершении своей актерской карьеры

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

24-летняя артистка уволилась из Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой. Федина объяснила, что хочет взять паузу от театра и актерства.

"Мне нужно немного отдохнуть. Сейчас я не беру проектов. Я должен еще закончить один в театре Заньковецкой, но потом - все. Я хочу поискать себя в другой сфере, где буду чувствовать, что приношу больше пользы", – сказала она.

Актриса уточнила, что новая деятельность не обязательно предусматривает непосредственную службу в армии, однако ее приоритет – работа, которая будет помогать Силам обороны Украины.

"Потому что люди сразу думают, что когда ты идешь с какой-то работы, то уже штурмуешь какую-то посадку в Донецкой области. Это смешно. Есть очень много разной работы, она не обязательно в армии. А даже в армии есть профессии, которые не означают, что ты будешь сидеть в окопе", – подчеркнула Федина.

Актриса планирует завершить текущий театральный проект и полностью сконцентрироваться на новой сфере деятельности.

