Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 декабря враг атаковал Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09.00 силы ПВО уничтожили или подавили 50 вражеских беспилотников на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных дронов на 7 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 10 декабря российские военные нанесли удар по Корюковскому району на Черниговщине. В результате попадания вспыхнул пожар.