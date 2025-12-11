11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 14:15

Вернуться с СОЧ можно будет только в штурмовики

11 декабря 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Продлить службу после СОЧ теперь можно только в десантно-штурмовых войсках или штурмовых полках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Как отмечается, перевестись через самовольное оставление части (СОЧ) станет гораздо сложнее. В некоторых бригадах рассылают предупреждение о том, что Генеральный штаб изменил механизм возвращения из СОЧ и теперь возвратиться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СОЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", – говорилось в сообщении, которое командир одного из подразделений направил бойцам механизированной бригады.

Как сообщалось, в Украине засекретили данные по количеству СОЧ и дезертирству. В Офисе генпрокурора сообщили, что подобная информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

11 декабря 2025
07 августа 2025
