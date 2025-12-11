08:40  11 грудня
Хабар за незаконну вирубку лісу: ДБР затримало прокурора Чернігівщини
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
07:53  11 грудня
На Київщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 07:05

Кременчук під масованим ударом: десятки дронів і ракети били по енергооб'єктах

11 грудня 2025, 07:05
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами

Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.

За даними OSINT-каналу monitoring, у повітрі зафіксували десятки дронів типу "Герань-2" та щонайменше три балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М".

Основний удар прийняв на себе Кременчук – саме сюди була спрямована найбільша частина нічної атаки. Російські війська традиційно цілилися в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про наслідки обстрілу та можливі руйнування пізніше повідомить обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, минулої ночі ворог атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди". Було зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 7 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область Кременчук БПЛА ракета російська армія атака енергооб'єкти
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 08:21
Охтирка після удару БпЛА: рятувальники відновили 196 вікон і 52 балкони
10 грудня 2025, 07:04
РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України
09 грудня 2025, 14:16
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Врожай різко скоротився: USDA раптово змінив прогноз для української кукурудзи
11 грудня 2025, 09:30
Трамп заявив, що 82% українців нібито прагнуть мирної угоди
11 грудня 2025, 09:15
Трагедія у Миколаєві: 19-річна дівчина впала з дев’ятого поверху
11 грудня 2025, 09:13
Ранкова атака на Суми: рятувальники ліквідували наслідки
11 грудня 2025, 08:59
На Закарпатті горів чоловічий монастир: пожежу ліквідували
11 грудня 2025, 08:57
Росіяни вночі атакували об’єкт енергетики на Одещині
11 грудня 2025, 08:42
Хабар за незаконну вирубку лісу: ДБР затримало прокурора Чернігівщини
11 грудня 2025, 08:40
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
11 грудня 2025, 08:27
Ревнощі закінчились трагедією: на Рівненщині чоловік убив гостя
11 грудня 2025, 08:21
Нічна атака РФ на Кременчук: ППО збила більшість цілей, постраждалих немає
11 грудня 2025, 08:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »