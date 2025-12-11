Кременчук під масованим ударом: десятки дронів і ракети били по енергооб'єктах

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами

Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.

За даними OSINT-каналу monitoring, у повітрі зафіксували десятки дронів типу "Герань-2" та щонайменше три балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М".

Основний удар прийняв на себе Кременчук – саме сюди була спрямована найбільша частина нічної атаки. Російські війська традиційно цілилися в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про наслідки обстрілу та можливі руйнування пізніше повідомить обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, минулої ночі ворог атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди". Було зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 7 локаціях.