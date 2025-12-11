Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Около 09:40 возникло возгорание в мебельном цехе. Огонь охватил кровлю и котельную цеха на площади около 50 м².

Спасатели ликвидировали пожар.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, на Харьковщине в результате пожара погибли три человека. Причина пожара устанавливается.