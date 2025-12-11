На Прикарпатье ликвидировали пожар в мебельном цехе
Пожар произошел утром 11 декабря в поселке Перегинское Калушского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Около 09:40 возникло возгорание в мебельном цехе. Огонь охватил кровлю и котельную цеха на площади около 50 м².
Спасатели ликвидировали пожар.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, на Харьковщине в результате пожара погибли три человека. Причина пожара устанавливается.
