Ахтырка после удара БПЛА: спасатели восстановили 196 окон и 52 балкона

Фото: ГСЧС Сумщины

На Сумщине в Ахтырке спасатели завершили аварийно-восстановительные работы в 9-этажном доме, недавно пострадавшем от атаки вражеского БпЛА

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что удалось временно восстановить 196 окон и 52 балкона.

На частично разрушенной кровле смонтирован временный навес площадью до 70 кв. м.

Аварийно-восстановительные работы официально завершены.

Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар. Семь человек получили ранения.