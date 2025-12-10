Ахтырка после удара БПЛА: спасатели восстановили 196 окон и 52 балкона
На Сумщине в Ахтырке спасатели завершили аварийно-восстановительные работы в 9-этажном доме, недавно пострадавшем от атаки вражеского БпЛА
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что удалось временно восстановить 196 окон и 52 балкона.
На частично разрушенной кровле смонтирован временный навес площадью до 70 кв. м.
Аварийно-восстановительные работы официально завершены.
Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар. Семь человек получили ранения.
