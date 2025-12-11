11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 14:05

В Сумской области судили женщину, которая прикрывала друга-предателя, работающего на РФ

11 декабря 2025, 14:05
Иллюстрационное фото
Судили женщину, скрывавшую преступление. Оказалось, она знала, что ее знакомый работал на русских 

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С апреля прошлого года женщина регулярно общалась с мужчиной и узнала о его работе на российских спецслужбах. В частности, она сама видела, как он выполнял их задания и получал за это деньги.

В апреле 2025 г. она записала номер телефона российских кураторов, чтобы потом общаться с ними от имени своего знакомого. Впоследствии она также удаляла сообщения, уничтожая доказательства.

В мае знакомый женщины получил подозрение в государственной измене. По версии следствия он работал на россиян с марта прошлого года. Женщину, скрывавшую преступление, приговорили к трем годам пробационного надзора.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

