На Полтавщине мужчина погиб после падения с пятого этажа
Трагедия произошла 2 декабря в селе Россошенцы Полтавского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во дворе многоквартирного дома на улице Кременчугской обнаружили тело мужчины. На место вызвали полицию.
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель. Предварительно известно, что мужчина выпал из окна пятого этажа квартиры.
Тело погибшего направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.
