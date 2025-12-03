01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
01:30  03 декабря
Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 08:37

На Полтавщине мужчина погиб после падения с пятого этажа

03 декабря 2025, 08:37
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла 2 декабря в селе Россошенцы Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во дворе многоквартирного дома на улице Кременчугской обнаружили тело мужчины. На место вызвали полицию.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель. Предварительно известно, что мужчина выпал из окна пятого этажа квартиры.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Напомним, 21 ноября в Ивано-Франковске женщина выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте до приезда "скорой".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава трагедия падение погибший происшествия полиция
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту
03 декабря 2025, 09:10
Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, – журналист
03 декабря 2025, 08:57
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе
03 декабря 2025, 08:46
В Черкасской области в ДТП травмировались пять человек, среди них – два ребенка
03 декабря 2025, 08:24
Атака на Украину: силы ПВО ночью обезвредили 83 из 111 дронов
03 декабря 2025, 08:11
Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года
03 декабря 2025, 07:59
Правоохранителя, который на Полтавщине насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу
03 декабря 2025, 07:52
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 3 – ранены
03 декабря 2025, 07:43
Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: двое погибших, трое раненых
03 декабря 2025, 07:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »