Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во дворе многоквартирного дома на улице Кременчугской обнаружили тело мужчины. На место вызвали полицию.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель. Предварительно известно, что мужчина выпал из окна пятого этажа квартиры.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Напомним, 21 ноября в Ивано-Франковске женщина выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте до приезда "скорой".