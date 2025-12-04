Фото: Нацполиция

Пожар произошел в частном доме в селе Дерновка. К сожалению, на месте нашли тело мужчины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Во время тушения пожара в одной из комнат дома обнаружили тело 53-летнего владельца дома. В ходе проверки выяснилось, что мужчина проживал там сам.

Предварительно причиной пожара могла стать неисправность печного оборудования. Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят работники спасательной службы. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать осторожность и соблюдать правила личной безопасности во время отопительного сезона", - призывают правоохранители.

