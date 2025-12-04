У Полтавській області знайшли мертвими пенсіонерів: що відомо
На Полтавщині знайшли тіла двох людей. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
3 грудня правоохоронцям повідомили, що в приватному будинку в селі Лазірки знайшли двох людей без ознак життя. Правоохоронці побачили там тіла 81-річного чоловіка та 76-річної жінки. Для встановлення причини їх смерті призначено судово-медичну експертизу.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Вінницькому районі правоохоронці розкрили вбивство, яке майже дев'ять місяців залишалося нерозкритим – 17-річний підліток підозрюється у вбивстві свого 24-річного брата через особисту образу.
На Київщині чоловік загинув у пожежі: що відомо про трагедіюВсі новини »
04 грудня 2025, 14:35На Полтавщині чоловік загинув після падіння з п’ятого поверху
03 грудня 2025, 08:37У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
02 грудня 2025, 13:30
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
За матеріалами ДБР судитимуть шахраїв, які заволоділи землями біля гірськолижного курорту на Буковині
04 грудня 2025, 17:37Зараз всі бояться Шахедів і ракетних ударів, але є дещо значно небезпечніше
04 грудня 2025, 17:12На Житомирщині чоловік під час застілля кинувся на товариша з ножем
04 грудня 2025, 16:55Пропонували соціальні виплати: на Буковині жінка оформлювала "допомогу" і втратила гроші
04 грудня 2025, 16:40Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
04 грудня 2025, 16:35Як влада провалила підтримку ветеранів
04 грудня 2025, 16:33Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
04 грудня 2025, 16:23У 2026 році політичні партії отримають 865,5 млн гривень з державного бюджету
04 грудня 2025, 16:19На Київщині чоловік прийшов у гості до товариша та вбив його
04 грудня 2025, 16:15Франківець заявив про кіберпереслідування з боку колишнього бізнес-партнера: він під атакою геїв
04 грудня 2025, 15:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »