У Полтавській області знайшли мертвими пенсіонерів: що відомо

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

3 грудня правоохоронцям повідомили, що в приватному будинку в селі Лазірки знайшли двох людей без ознак життя. Правоохоронці побачили там тіла 81-річного чоловіка та 76-річної жінки. Для встановлення причини їх смерті призначено судово-медичну експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

