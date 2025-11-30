В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
Правоохранители Черкасской области составили шесть протоколов на водительницу, которая за день совершила три ДТП в поселке Маньковка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.
По данным правоохранителей, около 11:00 29 ноября 49-летняя женщина за рулем Ford наехала на троих пешеходов в Маньковке. Среди них был несовершеннолетний ребенок.
На другой улице она въехала в автомобиль Nissan, припаркованный на обочине дороги.
С места этого ДТП водитель также скрылась и совершила еще одно дорожно-транспортное происшествие, въехав в магазин.
Правоохранители обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения, но от прохождения проверки она отказалась.
На женщину составили шесть административных протоколов: 3 за нарушение ПДД, 2 за оставление места ДТП и 1 за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Напомним, в Черкасской области будут судить отца, который разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль. Ему угрожаю штраф или лишение свободы.