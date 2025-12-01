12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 08:34

В Киевской области водитель сбил на переходе четырех детей и женщину

01 декабря 2025, 08:34
Фото: полиция
ДТП произошло 29 ноября на Таращанском массиве в Белой Церкви, вблизи одной из остановок общественного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mitsubishi Outlander двигался из Белой Церкви в направлении села Шкаровка. Мужчина отвлекся от управления и проехал на красный сигнал светофора. В результате он сбил пятерых пешеходов, которые пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Незначительные травмы получили четверо детей: 8-летний мальчик, две 15-летние девочки и одна 16-летняя. Им оказали медпомощь и отпустили домой. Также 54-летняя женщина получила травмы средней тяжести.

В Киевской области водитель сбил на переходе четырех детей и женщину

Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Следователи сообщили 67-летнему мужчине о подозрении (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

В Киевской области водитель сбил четырех детей и женщину

Напомним, в Хмельницкой области перед судом предстанет водитель автомобиля, который совершил ДТП с 18 травмированными. Водителю грозит от 3 до 8 лет заключения.

