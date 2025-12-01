В Киевской области водитель сбил четырех детей и женщину

Фото: полиция

ДТП произошло 29 ноября на Таращанском массиве в Белой Церкви, вблизи одной из остановок общественного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mitsubishi Outlander двигался из Белой Церкви в направлении села Шкаровка. Мужчина отвлекся от управления и проехал на красный сигнал светофора. В результате он сбил пятерых пешеходов, которые пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Незначительные травмы получили четверо детей: 8-летний мальчик, две 15-летние девочки и одна 16-летняя. Им оказали медпомощь и отпустили домой. Также 54-летняя женщина получила травмы средней тяжести.

Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Следователи сообщили 67-летнему мужчине о подозрении (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Напомним, в Хмельницкой области перед судом предстанет водитель автомобиля, который совершил ДТП с 18 травмированными. Водителю грозит от 3 до 8 лет заключения.