Фото: Прокуратура Украины

Бывшему полицейскому сообщили о подозрении из-за аварии, в которой пострадала женщина с трехмесячным ребенком

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Бывшему полицейскому в Александрии сообщили о подозрении в ДТП, в котором пострадала мать с младенцем. Авария произошла еще в ноябре 2023 года на пешеходном переходе: представитель правоохранительных органов наехала на женщину, которая шла с трехмесячным ребенком на руках. В результате падения ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

Уведомление о подозрении экс-работнику полиции вручено по поручению руководителя областной прокуратуры. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло тяжкие телесные повреждения малолетнему (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Бывшему правоохранителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Согласно данным ведомства, досудебное расследование активизировали только после того, как руководитель группы прокуроров дал конкретные указания по проведению следственных действий. Как отмечает глава областной прокуратуры Ян Стрелюк, "долг ведомства – восстановить справедливость для каждого ребенка, пострадавшего в результате ДТП".

Расследование ведет Третий следственный отдел Территориального управления ГБР в г. Николаеве с дислокацией в Кропивницком. В то же время напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до подтверждения вины законным приговором суда.

