09 октября 2025, 20:49

Экс-полицейского в Кировоградской области подозревают в наезде на мать с младенцем

09 октября 2025, 20:49
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Бывшему полицейскому сообщили о подозрении из-за аварии, в которой пострадала женщина с трехмесячным ребенком

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Бывшему полицейскому в Александрии сообщили о подозрении в ДТП, в котором пострадала мать с младенцем. Авария произошла еще в ноябре 2023 года на пешеходном переходе: представитель правоохранительных органов наехала на женщину, которая шла с трехмесячным ребенком на руках. В результате падения ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

Уведомление о подозрении экс-работнику полиции вручено по поручению руководителя областной прокуратуры. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло тяжкие телесные повреждения малолетнему (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Бывшему правоохранителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Согласно данным ведомства, досудебное расследование активизировали только после того, как руководитель группы прокуроров дал конкретные указания по проведению следственных действий. Как отмечает глава областной прокуратуры Ян Стрелюк, "долг ведомства – восстановить справедливость для каждого ребенка, пострадавшего в результате ДТП".

Расследование ведет Третий следственный отдел Территориального управления ГБР в г. Николаеве с дислокацией в Кропивницком. В то же время напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до подтверждения вины законным приговором суда.

Ранее сообщалось, на Фастовщине Volkswagen сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на пешеходном переходе.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
