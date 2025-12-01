На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули

Фото: Прокуратура України

У місті Карлівка Полтавської області сталася трагедія – працівник поліції за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася увечері 30 листопада. Від отриманих травм дівчата загинули на місці події.

Після аварії правоохоронець залишив місце ДТП, проте незабаром повернувся.

За попередніми даними, він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Наразі чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, колишньому поліцейському повідомили про підозру через аварію, у якій постраждала жінка з тримісячною дитиною. Аварія сталася ще у листопаді 2023 року на пішохідному переході.