В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП

Фото: Национальная полиция
В Полтавском районе правоохранители задержали водителя BMW, скрывшегося с места ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария 27 ноября на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле села Ивашки.

По данным следствия, водитель BMW столкнулся с ВАЗ, за рулем которого находился мужчина 1949 года рождения, после чего с места происшествия скрылся.

Водитель ВАЗ был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские оперативно установили местонахождение автомобиля BMW и в течение нескольких часов задержали водителя.

По факту ДТП начато уголовное производство по следующим статьям:

  • ч.1 ст.135 УКУ – оставление в опасности;
  • ч.2 ст.286 УК – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее тяжкое телесное повреждение.

Полиция отмечает недопустимость покидать место аварии и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Ровенской области в селе Большая Городница произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. Следователи устанавливают его личность и обстоятельства наезда грузовика "Volvo" с полуприцепом.

