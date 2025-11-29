В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
В Полтавском районе правоохранители задержали водителя BMW, скрывшегося с места ДТП
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария 27 ноября на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле села Ивашки.
По данным следствия, водитель BMW столкнулся с ВАЗ, за рулем которого находился мужчина 1949 года рождения, после чего с места происшествия скрылся.
Водитель ВАЗ был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицейские оперативно установили местонахождение автомобиля BMW и в течение нескольких часов задержали водителя.
По факту ДТП начато уголовное производство по следующим статьям:
- ч.1 ст.135 УКУ – оставление в опасности;
- ч.2 ст.286 УК – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее тяжкое телесное повреждение.
Полиция отмечает недопустимость покидать место аварии и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.
