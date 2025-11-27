11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 16:15

На Полтавщине водитель насмерть сбил мужчину

27 ноября 2025, 16:15
Фото: Нацполиция
Авария произошла 26 ноября около 18:00 на улице Героев Украины в Полтаве. Правоохранители выясняют обстоятельства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 24-летний водитель ВАЗ 2109 наехал на пешехода. К сожалению, от полученных травм 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

"По указанному факту следственным управлением полиции Полтавщины сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в поле.

Напомним, ранее в Черкасской области несовершеннолетний парень сел за руль автомобиля без соответствующих прав под наблюдением отца. Эта опрометчивость привела к серьезному ДТП с пострадавшими, а отца уже будут судить за нарушение правил безопасности на дороге.

