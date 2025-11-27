Фото: Нацполиция

Авария произошла 26 ноября около 18:00 на улице Героев Украины в Полтаве. Правоохранители выясняют обстоятельства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 24-летний водитель ВАЗ 2109 наехал на пешехода. К сожалению, от полученных травм 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

"По указанному факту следственным управлением полиции Полтавщины сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в поле.

