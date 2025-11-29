13:52  29 листопада
29 листопада 2025, 11:39

На Полтавщині BMW зіткнувся з ВАЗ: водій утік із місця ДТП

29 листопада 2025, 11:39
Фото: Національна поліція
У Полтавському районі правоохоронці затримали водія BMW, який утік з місця ДТП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія 27 листопада на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Івашки.

За даними слідства, водій BMW зіткнувся з ВАЗ, за кермом якого перебував чоловік 1949 року народження, після чого з місця події втік.

Водія ВАЗ госпіталізували у тяжкому стані.

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження автомобіля BMW та протягом кількох годин затримали водія.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за такими статтями:

  • ч.1 ст.135 ККУ – залишення в небезпеці;
  • ч.2 ст.286 ККУ – порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Поліція наголошує на неприпустимості залишати місце аварії та закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині в селі Велика Городниця сталася смертельна ДТП, у якій загинув пішохід. Наразі слідчі встановлюють його особу та обставини наїзду вантажівки "Volvo" з напівпричепом.

