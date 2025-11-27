Фото: пресс-служба полиции

В пгт. Богородчаны на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла 27 ноября около 17:30 на улице Тараса Шевченко. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и полиция, которая начала проверку обстоятельств.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "КИА", 1973 года рождения, не справился с управлением. Легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в припаркованный на обочине трактор. В результате столкновения мужчина погиб на месте.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, фиксируя детали ДТП и опрашивая возможных свидетелей. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно в условиях города и при пониженной видимости в осенне-зимний период.

