Сажали людей на цепь и травили спиртом: на Полтавщине разоблачили банду "черных риелторов"

Иллюстративное фото: из открытых источников
Полиция расследует деятельность организованной группы, на территории Полтавской области наладившей схему завладения недвижимостью социально незащищенных граждан

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как сообщил правозащитник Анатолий Банный, преступники действовали в Чутовском обществе. Пострадавших содержали в помещении, похожем на приют для животных, приковывали цепями и заставляли употреблять алкоголь, чтобы сломать волю.

Потенциальных жертв искали среди одиноких собственников жилья, ранее отбывавших наказание в пенитенциарных учреждениях. Возможна причастность работников пнитенциарной системы к передаче информации преступникам.

Преступную группу удалось разоблачить благодаря бдительности жителей Карловки. Очевидцы заметили 27-летнюю женщину, которую неизвестные вывели из офиса нотариуса в истощенном состоянии и с синяками. Они сообщили полиции о номере автомобиля, на котором вывезли пострадавшую.

По данным судебного реестра, производство по статьям о незаконном лишении свободы, мошенничестве и покушении на преступление открыто еще 17 апреля 2025 года. Организатор группы – ранее судимый мужчина. Во время обысков у него изъяли документы на квартиры, паспорта умерших и ключи от квартир, а также автомобиль Fiat Qubo.

Правоохранители зафиксировали смерть двух человек. 30-летняя женщина скончалась после госпитализации из-за травм живота и кровопотери. Мужчина – владелец квартиры – умер от отравления неизвестным веществом. На имущество умерших наложен арест.

Прокуратура настаивает на секретности рассмотрения дела из-за угрозы утечки информации и возможно уничтожение доказательств еще находящимися на свободе сообщниками.

В настоящее время подозрение по делу никому не сообщено.

Напомним, на Волыни обнаружили схему продажи домов , которые оформлялись как земельные участки. Правоохранители завершили досудебное расследование по умышленному уклонению от уплаты налогов. В государственный бюджет уже вернули более 4,5 миллионов гривен.

