В Ровенской области мошенники продали мужчине за несколько сотен гривен генератор, которого не существует
В Украине из-за российских обстрелов вводится ограничение электроэнергии. Аферисты "наживаются" на людях в непростой период
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
К стражам порядка обратился один из предпринимателей в Ровно. По его словам, он в интернете увидел объявление о продаже генератора. "Продавец" направил ему номер банковского счета ФЛП для оплаты. Мужчина перевел средства.
Однако товар, который он оплатил, так и не получил. В общей сложности мошенники украли 242 400 гривен.
Напомним, ранее в Черновцах женщина стала жертвой аферистов . Она перешла по ссылке на покупку товара и ввела там свои данные. Со временем мошенники сняли средства с ее банковского счета.
21 ноября 2025
