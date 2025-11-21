В Ровенской области мошенники продали мужчине за несколько сотен гривен генератор, которого не существует

Фото: Нацполиция

В Украине из-за российских обстрелов вводится ограничение электроэнергии. Аферисты "наживаются" на людях в непростой период

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился один из предпринимателей в Ровно. По его словам, он в интернете увидел объявление о продаже генератора. "Продавец" направил ему номер банковского счета ФЛП для оплаты. Мужчина перевел средства.

Однако товар, который он оплатил, так и не получил. В общей сложности мошенники украли 242 400 гривен.

Напомним, ранее в Черновцах женщина стала жертвой аферистов . Она перешла по ссылке на покупку товара и ввела там свои данные. Со временем мошенники сняли средства с ее банковского счета.