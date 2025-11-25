Саджали людей на ланцюг і труїли спиртом: на Полтавщині викрили банду "чорних рієлторів"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як повідомив правозахисник Анатолій Банний, злочинці діяли у Чутівській громаді. Потерпілих утримували в приміщенні, схожому на "притулок для тварин", приковували ланцюгами та змушували вживати алкоголь, щоб зламати волю.

Потенційних жертв шукали серед одиноких власників житла, які раніше відбували покарання у пенітенціарних установах. Можлива причетність працівників пнітенціарної системи до передачі інформації злочинцям.

Злочинну групу вдалося викрити завдяки пильності мешканців Карлівки. Очевидці помітили 27-річну жінку, яку невідомі вивели з офісу нотаріуса у виснаженому стані та із синцями. Вони повідомили поліцію про номер автомобіля, на якому вивезли потерпілу.

За даними судового реєстру, провадження за статтями про незаконне позбавлення волі, шахрайство та замах на злочин відкрито ще 17 квітня 2025 року. Організатор групи – раніше судимий чоловік. Під час обшуків у нього вилучили документи на квартири, паспорти померлих та ключі від помешкань, а також автомобіль Fiat Qubo.

Правоохоронці зафіксували смерть двох осіб. 30-річна жінка померла після госпіталізації через травми живота та крововтрату. Чоловік – власник квартири – помер від отруєння невідомою речовиною. На майно померлих накладено арешт.

Прокуратура наполягає на секретності розгляду справи через загрозу витоку інформації та можливе знищення доказів спільниками, які ще перебувають на волі.

Наразі підозру у справі нікому не повідомлено.

