17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2025, 16:42

Саджали людей на ланцюг і труїли спиртом: на Полтавщині викрили банду "чорних рієлторів"

25 листопада 2025, 16:42
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція розслідує діяльність організованої групи, яка на території Полтавської області налагодила схему заволодіння нерухомістю соціально незахищених громадян

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як повідомив правозахисник Анатолій Банний, злочинці діяли у Чутівській громаді. Потерпілих утримували в приміщенні, схожому на "притулок для тварин", приковували ланцюгами та змушували вживати алкоголь, щоб зламати волю.

Потенційних жертв шукали серед одиноких власників житла, які раніше відбували покарання у пенітенціарних установах. Можлива причетність працівників пнітенціарної системи до передачі інформації злочинцям.

Злочинну групу вдалося викрити завдяки пильності мешканців Карлівки. Очевидці помітили 27-річну жінку, яку невідомі вивели з офісу нотаріуса у виснаженому стані та із синцями. Вони повідомили поліцію про номер автомобіля, на якому вивезли потерпілу.

За даними судового реєстру, провадження за статтями про незаконне позбавлення волі, шахрайство та замах на злочин відкрито ще 17 квітня 2025 року. Організатор групи – раніше судимий чоловік. Під час обшуків у нього вилучили документи на квартири, паспорти померлих та ключі від помешкань, а також автомобіль Fiat Qubo.

Правоохоронці зафіксували смерть двох осіб. 30-річна жінка померла після госпіталізації через травми живота та крововтрату. Чоловік – власник квартири – помер від отруєння невідомою речовиною. На майно померлих накладено арешт.

Прокуратура наполягає на секретності розгляду справи через загрозу витоку інформації та можливе знищення доказів спільниками, які ще перебувають на волі.

Наразі підозру у справі нікому не повідомлено.

Нагадаємо, на Волині виявили схему продажу будинків, які оформлювали як земельні ділянки. Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі умисного ухилення від сплати податків. До державного бюджету вже повернули понад 4,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область квартири ріелтори банда поліція правозахисники чорні ріелтори
Псевдопрацівник банку ошукав жительку Тернопільщини на понад 350 тисяч гривень
24 листопада 2025, 12:01
На Рівненщині шахраї продали чоловіку за кілька сотень гривень генератор, якого не існує
21 листопада 2025, 20:35
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
На Кіровоградщині затримали 37-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей
25 листопада 2025, 18:57
Як відключатимуть світло в Україні 26 листопада
25 листопада 2025, 18:55
У новому мирному плані США для України зник пункт про чисельність українських військ
25 листопада 2025, 18:38
7 років в'язниці: на Дніпропетровщині покарали ґвалтівника 15-річної школярки
25 листопада 2025, 18:16
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
25 листопада 2025, 17:54
Саме в ці хвилини Україна та росія проводять термінові прямі переговори в Абу-Дабі
25 листопада 2025, 17:54
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 16:59
Українські прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині
25 листопада 2025, 16:19
Financial Times: Україна погодилася обмежити армію до 800 тисяч військових
25 листопада 2025, 16:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »