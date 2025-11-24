Фото: полиция

В полицию 19 ноября обратилась 47-летняя женщина из одного из сел Залозецкой территориальной громады. Она сообщила, что стала жертвой мошенника

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам женщины, ей позвонил по телефону неизвестный и, представившись работником банка, обманом получил реквизиты трех ее банковских карт. После этого со счетов женщины мошенник снял 353 557 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Полиция призывает граждан не передавать реквизиты банковских карт посторонним лицам, даже если они называются работниками банка или сервиса. В случае подозрительных звонков или операций немедленно обращайтесь в свой банк и на спецлинию 102.

