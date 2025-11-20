На Волыни продавали дома под видом земельных участков

Фото: БЭБ

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. В госбюджет возмещено более 4,5 млн грн

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Местный житель организовал строительство жилых объектов в пригороде Луцка и продавал гражданам. Чтобы скрыть реальные объемы деятельности и избежать налогообложения, он оформлял передачу возведенных домов как продажу земельных участков без декларирования недвижимости и уплаты обязательных налогов.

Таким образом, в течение 2019-2025 годов фигурант не уплатил в бюджет более 4,5 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Детективам БЭБ удалось добиться полного возмещения нанесенного государству ущерба.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах).

Дело передали в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности в связи с полным возмещением нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Черновцах застройщик обманул людей на 13 миллионов: вместо квартир и таунхаусов они получили фиктивные договоры.