У Полтаві жінку збила на смерть вантажівка: поліція розслідує ДТП
У Полтаві 12 листопада сталась смертельна ДТП. На жаль, потерпіла загинула на місці
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Аварія сталась на вулиці Шевченка. Попередньо, 68-річна пішохідка потрапила під колеса вантажного автомобіля МАЗ, за кермом якого був 42-річний чоловік. На жаль, внаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.
"Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.
