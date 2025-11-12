Фото: Нацполіція

У Полтаві 12 листопада сталась смертельна ДТП. На жаль, потерпіла загинула на місці

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась на вулиці Шевченка. Попередньо, 68-річна пішохідка потрапила під колеса вантажного автомобіля МАЗ, за кермом якого був 42-річний чоловік. На жаль, внаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.

"Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

