Вандализм на кладбище: на Полтавщине мужчина повредил три могилы
Полиция Полтавщины сообщила о подозрении мужчине за поругание могил
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в Миргородском районе на кладбище в селе Рокита зафиксирован акт вандализма – повреждено по меньшей мере три могилы.
Правоохранители установили личность правонарушителя: им оказался местный житель 1971 года рождения. Полицейские сообщили ему о подозрении.
Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение/лишение свободы сроком до трех лет.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма. Неизвестные злоумышленники отломили кисть левой руки скульптуры, символизирующей память более 20 тысяч мирных жителей, расстрелянных нацистами во время оккупации города в 1941-1943 годах.