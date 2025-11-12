Вандализм на кладбище: на Полтавщине мужчина повредил три могилы

Фото: Национальная полиция

Полиция Полтавщины сообщила о подозрении мужчине за поругание могил

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в Миргородском районе на кладбище в селе Рокита зафиксирован акт вандализма – повреждено по меньшей мере три могилы.

Правоохранители установили личность правонарушителя: им оказался местный житель 1971 года рождения. Полицейские сообщили ему о подозрении.

Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение/лишение свободы сроком до трех лет.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма. Неизвестные злоумышленники отломили кисть левой руки скульптуры, символизирующей память более 20 тысяч мирных жителей, расстрелянных нацистами во время оккупации города в 1941-1943 годах.