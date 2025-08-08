09:59  08 августа
08 августа 2025, 13:50

В Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма

08 августа 2025, 13:50
Фото: Известно
Мемориал, посвященный жертвам нацизма, расположен на улице Янгеля, 35

Об этом сообщает Известно, передает RegioNews.

Неизвестные злоумышленники отломили кисть левой руки скульптуры, символизирующей память более 20 тысяч мирных жителей, расстрелянных нацистами во время оккупации города в 1941-1943 годах.

Местные жители выражают обеспокоенность по поводу этого акта вандализма и предполагают, что поврежденную часть памятника могли попытаться сдать на металлолом. Такие действия вызвали возмущение в обществе, ведь мемориал является важным символом памяти о трагедии Днепра во время Второй мировой войны.

Отломили кисть левой руки скульптуры

Местные активисты в соцсетях призывают усилить охрану памятников и памятных мест, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее сообщалось о массовом уничтожении уличных пианино в одном из центральных парков Днепра. На инструментах, стоящих на открытых площадках парка, могли свободно играть все желающие. Их остатки собрали в одном месте, но их судьба остается неопределенной.

