Об этом сообщает Известно, передает RegioNews.

Неизвестные злоумышленники отломили кисть левой руки скульптуры, символизирующей память более 20 тысяч мирных жителей, расстрелянных нацистами во время оккупации города в 1941-1943 годах.

Местные жители выражают обеспокоенность по поводу этого акта вандализма и предполагают, что поврежденную часть памятника могли попытаться сдать на металлолом. Такие действия вызвали возмущение в обществе, ведь мемориал является важным символом памяти о трагедии Днепра во время Второй мировой войны.

Местные активисты в соцсетях призывают усилить охрану памятников и памятных мест, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

