В Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма
Мемориал, посвященный жертвам нацизма, расположен на улице Янгеля, 35
Об этом сообщает Известно, передает RegioNews.
Неизвестные злоумышленники отломили кисть левой руки скульптуры, символизирующей память более 20 тысяч мирных жителей, расстрелянных нацистами во время оккупации города в 1941-1943 годах.
Местные жители выражают обеспокоенность по поводу этого акта вандализма и предполагают, что поврежденную часть памятника могли попытаться сдать на металлолом. Такие действия вызвали возмущение в обществе, ведь мемориал является важным символом памяти о трагедии Днепра во время Второй мировой войны.
Местные активисты в соцсетях призывают усилить охрану памятников и памятных мест, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
