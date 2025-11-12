09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 09:42

Вандалізм на кладовищі: на Полтавщині чоловік пошкодив три могили

12 листопада 2025, 09:42
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліція Полтавщини повідомила про підозру чоловіку за наругу над могилами

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в Миргородському районі на кладовищі в селі Рокита зафіксовано акт вандалізму – пошкоджено щонайменше три могили.

Правоохоронці встановили особу правопорушника: ним виявився місцевий житель 1971 року народження. Поліцейські повідомили йому про підозру.

Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження/позбавлення волі на строк до трьох років.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі вандали пошкодили меморіал жертвам нацизму. Невідомі зловмисники відламали кисть лівої руки скульптури, яка символізує пам’ять понад 20 тисяч мирних жителів, розстріляних нацистами під час окупації міста у 1941-1943 роках.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція вандалізм Полтавська область кладовище могила могили
Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників
11 листопада 2025, 10:59
На Хмельниччині пенсіонер до смерті побив односельця сокирою
11 листопада 2025, 09:10
На Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників: поранений 12-річний хлопець
10 листопада 2025, 10:22
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Смертельна ДТП на Житомирщині: чоловік потрапив під колеса мікроавтобуса
12 листопада 2025, 11:55
У Львові судили рецидивіста: намагався вербувати свою дружину для роботи на росіян
12 листопада 2025, 11:45
Росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений
12 листопада 2025, 11:36
Кличко пропонує знизити вік призову через нестачу солдатів в Україні
12 листопада 2025, 11:26
На Сумщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє травмованих
12 листопада 2025, 11:17
Удар по старій забудові Харкова: вже троє постраждалих
12 листопада 2025, 10:58
Корупція, держзрада та війна: як політична криза ставить Україну під удар
12 листопада 2025, 10:56
На Рівненщині водій таксі вдарив клієнта ножем у спину: подробиці інциденту
12 листопада 2025, 10:55
У Луцьку водій легковика збив двох пішоходів
12 листопада 2025, 10:42
БпЛА росіян убив працівника охорони "Укрзалізниці"
12 листопада 2025, 10:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »