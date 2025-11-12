Вандалізм на кладовищі: на Полтавщині чоловік пошкодив три могили

Фото: Національна поліція

Поліція Полтавщини повідомила про підозру чоловіку за наругу над могилами

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в Миргородському районі на кладовищі в селі Рокита зафіксовано акт вандалізму – пошкоджено щонайменше три могили.

Правоохоронці встановили особу правопорушника: ним виявився місцевий житель 1971 року народження. Поліцейські повідомили йому про підозру.

Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження/позбавлення волі на строк до трьох років.

Тривають слідчі дії.

