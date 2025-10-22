13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 20:45

В Полтавской области взрывотехники уничтожили боевую часть вражеского БпЛА

22 октября 2025, 20:45
Фото: Национальная полиция Украины
Взрывотехники полиции уничтожили боевую часть вражеского беспилотника, обнаруженную на территории одной из громад

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Специалисты Управления взрывотехнической службы изъяли обломки дрона и успешно обезвредили их, предотвратив опасность для населения.

Специалисты полиции уничтожили боевую часть дрона

Правоохранители напоминают, что при нахождении обломков ракет или беспилотников категорически запрещено приближаться к ним, переносить или касаться. В таких случаях следует немедленно уведомлять полицию по номеру 102 или ГСЧС по номеру 101.

Кроме того, жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в ближайшее укрытие. Соблюдение правил безопасности во время военных атак является критически важным для защиты жизни и здоровья граждан.

Напомним, ранее сообщалось об ударе по Полтавской области с использованием новой авиабомбы УМПБ-5. По данным военных источников, ее боевая часть весит около 100 кг и способна наносить точечные удары на расстояние до 200 км, что вызывает обеспокоенность возможными новыми атаками.

Полтавская область БПЛА взрывотехники полиция обломки беспилотника
16 октября 2025
