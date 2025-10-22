Фото: Національна поліція України

Вибухотехніки поліції знищили бойову частину ворожого безпілотника, яка була виявлена на території однієї з громад

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Фахівці Управління вибухотехнічної служби вилучили уламки дрона та успішно знешкодили їх, запобігши можливій небезпеці для населення.

Фахівці поліції знищили бойову частину дрона

Правоохоронці нагадують, що у разі знаходження уламків ракет або безпілотників категорично заборонено наближатися до них, переносити чи торкатися. У таких випадках слід негайно повідомляти поліцію за номером 102 або ДСНС за номером 101.

Крім того, мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до найближчого укриття. Дотримання правил безпеки під час військових атак є критично важливим для захисту життя і здоров'я громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про удар по Полтавщині з використанням нової авіабомби УМПБ-5. За даними військових джерел, її бойова частина важить близько 100 кг і здатна наносити точкові удари на відстань до 200 км, що викликає занепокоєння щодо можливих нових атак.