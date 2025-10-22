Фото: Нацполіція

Аварія сталась 21 жовтня близько 11-ї години на вулиці Михайлівській у місті Кобеляках. На жаль, потерпіла померла на місці

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що на проїзній частині вулиці лежала невідома жінка без ознак життя. Коли правоохоронці встановили особу, загиблою виявилась 57-річна місцева жителька. З'ясувалось, що її смертельно травмувала вантажівка.

Згодом було затримано автомобіль DAF, який збив жінку. Водієм був 63-річний чоловік. Його зупинили неподалік міста Решетилівки.

"За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

