13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 17:35

Смертельна ДТП на Полтавщині: вантажівка збила жінку

22 жовтня 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 21 жовтня близько 11-ї години на вулиці Михайлівській у місті Кобеляках. На жаль, потерпіла померла на місці

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що на проїзній частині вулиці лежала невідома жінка без ознак життя. Коли правоохоронці встановили особу, загиблою виявилась 57-річна місцева жителька. З'ясувалось, що її смертельно травмувала вантажівка.

Згодом було затримано автомобіль DAF, який збив жінку. Водієм був 63-річний чоловік. Його зупинили неподалік міста Решетилівки.

"За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Харкові сталася серйозна аварія за участю BMW – авто врізалося в стелу пам’ятника. Четверо пасажирів отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Полтавська область
На Рівненщині в ДТП розбився на смерть мотоцикліст
21 жовтня 2025, 18:45
Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55
Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Чи буде підвищення цін на електроенергію цієї зими – відповідь прем'єр-міністра Свириденко
22 жовтня 2025, 19:44
У Запоріжжі показали відео перших хвилин після нічного удару по житловому будинку
22 жовтня 2025, 19:14
У Києві підлітки жорстоко побили дівчину на території кінного клубу
22 жовтня 2025, 19:01
В Одесі 21-річний чоловік підпалив BMW "своїх боржників": загрожує до 10 років ув’язнення
22 жовтня 2025, 18:47
Зеленський обговорив спільне виробництво дронів із відомою компанією
22 жовтня 2025, 18:35
На Рівненщині депортували 35-річного громадянина Туреччини, який три роки жив в Україні нелегально
22 жовтня 2025, 18:30
Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E, — ЗМІ
22 жовтня 2025, 18:23
У Рівному немовля отримало смертельні опіки в операційній: суд обрав запобіжний захід медсестрі
22 жовтня 2025, 18:19
Цієї зими уникнути повного блекауту вдасться, але вона буде важкою, - експерт
22 жовтня 2025, 18:16
На Київщині двоє пенсіонерів зіткнулись на дорозі, поліція розслідує аварію
22 жовтня 2025, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »