Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Известно, что авария произошла по проспекту Независимости в воскресенье вечером. Водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стелу памятника.

В результате ДТП четверо пассажиров авто травмировались. Пострадавших (возраст от 24 до 27 лет) госпитализировали медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

