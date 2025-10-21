Фото: Нацполиция

Авария произошла 21 октября, в ночное время суток в селе Карпиловка Клесовской ТГ. Правоохранители проводят расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 19-летний водитель мотоцикла Loncin не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм юноша погиб на месте.

Известно, что у него никогда не было водительского удостоверения. В день аварии парень был без шлема.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления открыл уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

