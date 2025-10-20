В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
В Полтаве на улице Соборности водитель автомобиля Lacetti подрезал курьера службы доставки ресторана грузинской кухни "Той самый Баранчик"
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
После этого мужчина вышел из автомобиля и стал избивать курьера, который мог попасть под колеса проезжающих машин.
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Водитель автомобиля выстрелил курьеру в голову.
