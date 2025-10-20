11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки

В Полтаве на улице Соборности водитель автомобиля Lacetti подрезал курьера службы доставки ресторана грузинской кухни "Той самый Баранчик"

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

После этого мужчина вышел из автомобиля и стал избивать курьера, который мог попасть под колеса проезжающих машин.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Водитель автомобиля выстрелил курьеру в голову.

