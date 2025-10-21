08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту

Скриншот із відео
Київський районний суд Полтави обрав запобіжний захід чоловіку 2002 року народження, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Його взяли під варту без права внесення застави

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали зловмисника 18 жовтня. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

За словами, першого заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, у рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

Як відомо, інцидент стався у ніч з 17 на 18 жовтня біля будинку на вулиці Симона Петлюри, 27.

З камери відеоспостереження видно, між незнайомими чоловіками виник конфлікт біля під'їзду, під час якого один із них вдарив іншого бейсбольною битою по голові.

40-річний потерпілий з тяжкими травмами потрапив до реанімації. 23-річний хлопець втік, але його затримала поліція.

За інформацією місцевих тедеграм-каналів, нападник – Назар Кириленко, син Романа Кириленка, який багато років очолював структури ДСНС у Полтавській області. Він побудував бізнес і отримував підряди від міста на пожежну безпеку.

У 2020 році Назар прославився як автохам, заблокував зупинку в центрі міста, припаркувавши свій BMW X5.

Нагадаємо, напередодні у Полтаві на вулиці Соборності водій автомобіля Lacetti підрізав кур'єра служби доставки ресторану грузинської кухні.Після цього чоловік вийшов із автомобіля та почав його бити.

