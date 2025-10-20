Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 октября около 13:30 часов на автодороге Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин неподалеку от села Приходько Пирятинской тергромады Лубенского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик Daf. В результате ДТП два человека погибли на месте. Еще один человек умер во время реанимационных мероприятий.

Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.