Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули троє людей

Фото: Нацполіція
Аварія сталась 20 жовтня близько 13:30 години на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин неподалік села Прихідьки Пирятинської тергромади Лубенського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись легковий автомобіль Hyundai та вантажівка Daf. Внаслідок ДТП двоє людей загинули на місці. Ще одна людина померла під час реанімаційних заходів.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.

ДТП Полтавська область аварія
