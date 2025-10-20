У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки

Скриншот із відео

У Полтаві на вулиці Соборності водій автомобіля Lacetti підрізав кур'єра служби доставки ресторану грузинської кухні "Той самий Баранчик"

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Після цього чоловік вийшов із автомобіля та почав бити кур'єра, який міг потрапити під колеса проїжджаючих машин.

Обставини інциденту наразі встановлюють правоохоронці.

