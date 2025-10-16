В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Здолбунове, что в Ровенской области 35-летний местный житель пытался незаконно завладеть автомобилем "Volkswagen Passat", угрожая ножом владельцу транспортного средства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло в июле на улице Цементников.

29-летний водитель сидел в своем автомобиле, когда на него напал злоумышленник. Он, угрожая ножом, отобрал ключи и вытолкал пострадавшего из автомобиля. Мужчина скрылся неподалеку и вызвал полицию.

Нападающему не удалось завести авто. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленика. При задержании мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,74 промилле по прибору Драгер).

35-летнему здолбуновчанину сообщили о подозрении. Ему светит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства направлены в суд.

Отягчающими обстоятельствами есть совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения; смягчающими – содействие раскрытию преступления.

