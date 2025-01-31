В Киеве водитель автомобиля выстрелил в голову курьеру Glovo

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Вчера вечером, 30 января, на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Инцидент произошел возле станции метро "Зверинецкая"

Об этом сообщает Главком, передает RegioNews.

По предварительной информации, водитель сдавал обратно, а курьер на мопеде проехал очень близко к машине. В то же время, столкновения между транспортными средствами не было.

Это возмутило водителя, и он начал громко ругаться. Спор быстро обострился – в разгар конфликта водитель выхватил газовый пистолет и выстрелил в голову курьера.

К счастью, пострадавший остался жив – его спас шлем. Очевидцы вызвали прибывших на место происшествия правоохранителей, опросили свидетелей и изъяли оружие.

Полиция составила на водителя протокол. По информации от правоохранителей, обошлось без серьезных травм. В настоящее время идет проверка.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Черкассах 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу и травмировал двух человек.