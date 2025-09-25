В ДТП в Тернопольской области погиб 58-летний мужчина

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вечером 24 сентября неподалеку от города Лановцы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что на трассе "Тернополь-Збараж-Лановцы" водитель автомобиля Hyundai Sonata во время обгона не учел дорожную ситуацию, не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части дороги.

В результате аварии автомобиль опрокинулся, а мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

По данному факту идет расследование в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

