В ДТП в Тернопольской области погиб 58-летний мужчина
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вечером 24 сентября неподалеку от города Лановцы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что на трассе "Тернополь-Збараж-Лановцы" водитель автомобиля Hyundai Sonata во время обгона не учел дорожную ситуацию, не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части дороги.
В результате аварии автомобиль опрокинулся, а мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
По данному факту идет расследование в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
