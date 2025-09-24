Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 сентября около 19:30 в селе Викняне, что в Тлумацкой общине. 63-летний водитель автобуса Mercedes не справился с управлением. В результате он съехал с дороги и въехал в жилой дом.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее во Львовской области мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм 50-летний мотоциклист погиб на месте.