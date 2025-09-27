Фото: Нацполіція

Суд взяв під варту водія по справі про смертельну ДТП. Поліція продовжує розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Суд задовольнив клопотання слідчих і прокурора та взяв під варту без права внесення застави водія автомобіля Mitsubishi ASX. 25-річний водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. 26 вересня він на 362 кілометрі автодороги Київ-Харків виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіткнувся із бетонним блоком та перекинувся.

Внаслідок ДТП водія та його 22-річного пасажира госпіталізували. Ще один 17-річний пасажир загинув на місці.

"Водієві повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини) та обрано судом запобіжний захід - тримання під вартою", - повідомили в поліції.

