00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
27 вересня 2025, 17:45

Смертельна ДТП на Полтавщині: водію обрали запобіжний захід

27 вересня 2025, 17:45
Фото: Нацполіція
Суд взяв під варту водія по справі про смертельну ДТП. Поліція продовжує розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Суд задовольнив клопотання слідчих і прокурора та взяв під варту без права внесення застави водія автомобіля Mitsubishi ASX. 25-річний водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. 26 вересня він на 362 кілометрі автодороги Київ-Харків виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіткнувся із бетонним блоком та перекинувся.

Внаслідок ДТП водія та його 22-річного пасажира госпіталізували. Ще один 17-річний пасажир загинув на місці.

"Водієві повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини) та обрано судом запобіжний захід - тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині сталася аварія зі смертельним наслідком. Водій збив пенсіонерку і втік з місця ДТП.

ДТП аварія Полтавська область
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
07 серпня 2025
