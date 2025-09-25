12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 19:45

В Киевской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

25 сентября 2025, 19:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла в деревне Старая Оржица 22 сентября. Водитель наехал на женщину, которая переходила дорогу    

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что 62-летний водитель Hyundai совершил наезд на женщину. Она в этот момент переходила дорогу. В результате аварии 71-летняя женщина получила травмы. Ее госпитализировали медики. При этом сам водитель просто уехал с места ДТП. Правоохранители обнаружили авто по месту жительства водителя. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следователи Броварского районного управления полиции при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львове разыскали водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП. 79-летняя потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

